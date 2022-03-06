Албания переименует улицу в столице в Свободную Украину 6.03.2022, 22:54

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Об этом сообщил мэр Тираны.

Албания переименует улицу в Тиране, где расположены посольства России и Украины, на улицу Свободной Украины, объявил мэр Тираны Эрион Велиай в воскресенье, 6 марта, сообщает Reuters.

После вторжения РФ в Украину Албания присоединилась к другим европейским странам во введении экономических санкций и запрете российским самолетам заходить в ее воздушное пространство.

"Наше поколение будет отмечено этой кровавой российской агрессией, и героическое сопротивление Украины следует помнить в наших общественных местах", – сказал мэр Тираны.

Велиай отметил, что новое название станет напоминанием для сотрудников российского посольства.

"Россиянам придется работать, жить и получать почту по адресу Свободной Украины", – отметил мэр.

Напомним, в Вильнюсе улицу, где расположено посольство РФ, переименуют в честь Героев Украины.

В Риге часть улицы Антониас, где тоже расположено посольство России, переименуют в улицу Независимости Украины.

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