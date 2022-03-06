Владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein закрывает бизнес в Беларуси
- 6.03.2022, 23:07
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Теперь будет только местный трикотаж.
Американская компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s и др., временно закрывает магазины и приостанавливает все коммерческие операции в РФ и Беларуси с 7 марта.
«Компания PVH Corp. приняла решение временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси с 7 марта. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля», — сказано в заявлении в Instagram-аккаунте компании.