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Кабмин Украины определился, что делать с телами оккупантов

  • 6.03.2022, 23:38
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Кабмин Украины определился, что делать с телами оккупантов

Россияне пока не хотят забирать тела своих солдат.

Кабинет Министров Украины определил порядок обеспечения сбора тел погибших оккупантов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Согласно постановлению, военные администрации вместе с органами местного самоуправления организуют обеспечение сбора тел.

Военные администрации обеспечивают создание специальных групп в составе сил территориальной обороны, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, бюро судебно-медицинской экспертизы (по согласию), следственных правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений (по согласию), общественных организаций (по согласию), волонтеров (по согласию) и других.

Специальные группы обязательно снабжаются патологоанатомическими мешками для сбора и перевозки тел, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел. При отсутствии спецтранспорта используется имеющийся транспорт с условными внешними отметками "красный крест на белом фоне" для обеспечения безопасности персонала.

Во время сбора тел по возможности привлекаются журналисты для видео- и фотосъемки процесса, чтобы в дальнейшем информировать о реальных последствий войны России против Украины.

Для получения оперативной информации от Вооруженных сил и правоохранителей о местах нахождения тел будет создан специальный колл-центр при Национальной полиции.

Тела будут перевозить в морги или в другие места отдельного хранения, а затем из поместят в специальные рефрижераторы на железнодорожной базе и/или прицепы-авторефрижераторы.

После накопления тел в моргах или пунктах сбора их будут доставлять в единый центр, откуда транспортируют в РФ. Передача тел на территорию РФ и временно оккупированную территорию Украины осуществляется при участии представителей международных организаций и только после идентификации лиц погибших.

Неопознанные тела будут находиться на хранении в рефрижераторах в пунктах их сбора до момента установления лиц погибших.

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