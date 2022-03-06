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Как белорусов хотят штрафовать за превышение средней скорости

  • 6.03.2022, 23:50
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Как белорусов хотят штрафовать за превышение средней скорости

Автомобилистам усложнили жизнь.

«Чего только не придумают для автомобилистов! Лишь бы жизнь усложнить. Вот узнал, что начали штрафовать за несоблюдение средней скорости движения. Как это будет работать?» - спросил у aif.by житель Минской области.

- На контролируемом участке устанавливаются две камеры фотофиксации: первая фиксирует автомобиль в начале пути, вторая - в конце, - объясняет старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси Анна Банадык. - Затем пройденное расстояние делится на время, затраченное на проезд между двумя камерами, с учетом погрешностей. Так вычисляются средняя скорость и возможное превышение. Цель нововведения - сделать безопаснее аварийно-опасные участки дорог.

За превышение от 10 км/ч включительно до 20 км/ч - штраф в половину базовой величины (16 руб.). Если водитель превысит скорость на контролируемом участке от 20 до 30 км/ч - ему выпишут штраф в 1 БВ (32 руб.). Если на 30 и до 40 км/ч - 3 БВ (96 руб.). Превышение на 40 и более километров в час будет наказано штрафом в 8 базовых (256 рублей).

Участки, на которых осуществляется контроль, обозначены экспериментальными дорожными знаками «Начало (конец) участка контроля средней скорости движения транспортных средств».

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