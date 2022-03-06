Как белорусов хотят штрафовать за превышение средней скорости 6.03.2022, 23:50

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Автомобилистам усложнили жизнь.

«Чего только не придумают для автомобилистов! Лишь бы жизнь усложнить. Вот узнал, что начали штрафовать за несоблюдение средней скорости движения. Как это будет работать?» - спросил у aif.by житель Минской области.

- На контролируемом участке устанавливаются две камеры фотофиксации: первая фиксирует автомобиль в начале пути, вторая - в конце, - объясняет старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси Анна Банадык. - Затем пройденное расстояние делится на время, затраченное на проезд между двумя камерами, с учетом погрешностей. Так вычисляются средняя скорость и возможное превышение. Цель нововведения - сделать безопаснее аварийно-опасные участки дорог.

За превышение от 10 км/ч включительно до 20 км/ч - штраф в половину базовой величины (16 руб.). Если водитель превысит скорость на контролируемом участке от 20 до 30 км/ч - ему выпишут штраф в 1 БВ (32 руб.). Если на 30 и до 40 км/ч - 3 БВ (96 руб.). Превышение на 40 и более километров в час будет наказано штрафом в 8 базовых (256 рублей).

Участки, на которых осуществляется контроль, обозначены экспериментальными дорожными знаками «Начало (конец) участка контроля средней скорости движения транспортных средств».

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