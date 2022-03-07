Даже по уголовному кодексу России Путину полагается 20 лет тюрьмы 7.03.2022, 0:00

1,320

Тут не спрячешься за ширмочку из болтовни про спецоперацию.

– По всей вероятности, через пару-тройку месяцев сложнейшей проблемой России станет подбор нового названия для страны, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске Наповал. – Это будет непросто, но существующее станет настолько страшным клеймом, что оно потребует замены. В римском праве, кстати, было понятие – репутационный смрад. Чтобы избавиться от шлейфа позора, можно было изменить и название легиона, и города, и провинции.

Тем временем ловцы интернетных блох, сажатели и доносчики, кажется, все-таки проглядели под самой задницей режима страшнейшую мину. Задница, конечно, монументальная, но и мина имеет нешуточный потенциал. Причем, уж ее, эту мину, на козни агентов и НАТО списать будет невозможно.

Проморгали, безобразие. Сейчас бросятся искать виновных.

Дело в том, что до сих пор не налажено и не производится изъятие у населения и из библиотек, и вообще – полный вывод из оборота – уголовного кодекса РФ.

Это зловещий документ содержит абсолютно предательскую и смертоносную для сегодняшнего режима статью 353.

ч.1: планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны: 15 лет

ч.2: ведение агрессивной войны: 20 лет

Это в актуальной действующей редакции, официальный комментарий к которой тютелька в тютельку характеризует все действия президента России, правительства, армии и всех силовых ведомств.

Это как раз то, что называется красивым словом: ЗАКОН. Тут не спрячешься за ширмочку из болтовни про спецоперацию. Тут все абсолютно черным по белому. Определение дано в статье 1 резолюции 33-14 Генассамблеи ООН, под которой понимается применение вооруженной силы государства против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства.

Тут же, оказывается кстати, содержится и прекрасное определение войны. Ознакомьтесь. Там вообще блестящие и предельно точные тексты. Все, что вы там увидите, – это не галлюцинации. Это реальные тексты действующего и актуально российского закона. В общем, ужас, диверсия, чистый экстремизм!

В России 53620 прокуроров. Если вдруг один из них спятит, или вдруг потеряет страх, и в соответствие со своим законным правом возбудит по ст. 353 дело в отношении Владимира Владимировича, то его, конечно, сразу посадят. Прокурора, разумеется.

Но осадочек-то останется.

Одна надежда на то, что в прокуратуре работают благонамеренные патриоты, которые понятия не имеют ни о каких глупостях, типа законности, и готовы бороться с экстремизмом всюду, где они его обнаружат, в том числе и в УК РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».