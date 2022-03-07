Румынский клуб нанес на футболки названия украинских городов вместо фамилий 7.03.2022, 0:27

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Фотофакт.

В чемпионате Румынии футболисты «Университатя Крайова» вышли на игру 29-го тура с «Миовени» в футболках, где вместо фамилий игроков были написаны названия украинских городов, пишет «Трибуна».

Эти майки будут проданы на благотворительном аукционе, а деньги пойдут в поддержку украинских беженцев.

Помогает украинцам и Белорусский фонд спортивной солидарности, который объявил специальный сбор в поддержку отрядов Территориальной обороны Киева.

Средства от сбора пойдут на приобретение амуниции для бойцов Территориальной обороны Оболонского, Шевченковского, Подольского, Соломенского, Днепровского, Дарницкого, Деснянского, Печерского и Святошинского районов города Киева. Ранее BSSF уже собрал 5000 евро для амуниции бойцов территориальной обороны Голосеевского района, а также перечислил в криптовалюте 15 000 USD в поддержку украинской армии.

Стоимость одного комплекта амуниции — 752$ (каска и бронежилет максимального класса защиты) . Амуниция спасёт жизнь бойцам, а значит повысит их сопротивление. Поставлена задача закупить 100 комплектов от BSSF. Соответственно, цель сбора – 75 200$. Амуниция достанется в том числе и белорусским добровольцам.

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