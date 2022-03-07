Зеленский присвоил украинским городам специальное звание Город-герой 7.03.2022, 0:58

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Список городов.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Город-герой нескольким украинским городам. Среди них: Харьков, Чернигов, Мариуполь и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Наши герои - города-герои. Я решил отметить специальным званием, как это уже когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Городами-героями станут:

Харьков;

Чернигов;

Мариуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Город-герой - высшая степень отличия, которой удостоены четыре украинских города, прославившихся героической обороной во время Второй мировой войны. Это звание присвоено:

Одессе;

Севастополю;

Киеву;

Керчи.

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