Зеленский присвоил украинским городам специальное звание Город-герой
- 7.03.2022, 0:58
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Список городов.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Город-герой нескольким украинским городам. Среди них: Харьков, Чернигов, Мариуполь и другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Наши герои - города-герои. Я решил отметить специальным званием, как это уже когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что Городами-героями станут:
Харьков;
Чернигов;
Мариуполь;
Херсон;
Гостомель;
Волноваха.
Город-герой - высшая степень отличия, которой удостоены четыре украинских города, прославившихся героической обороной во время Второй мировой войны. Это звание присвоено:
Одессе;
Севастополю;
Киеву;
Керчи.