Гарри Каспаров: Путин представляет экзистенциальную угрозу для всего мира Гарри Каспаров

7.03.2022, 0:57

2,218

Он потерял всякое представление о реальности.

Путин пришел к власти на крови и без крови этот режим не рухнет. Он представляет экзистенциальную угрозу не только для ближайших стран, таких как Украина или Грузия, но и для всего мира.

Диктатор, набиравшийся наглости и силы с каждым своим новым успехом, с каждым новым продвижением, с каждой новой агрессией, потерял всякое представление о реальности.

22 года у власти могут свести с ума любого человека, даже самого интеллигентного, интеллектуального, человека с самими добрыми намерениями. Но в данном случае мы говорим не про интеллектуала, не про благородного человека. Мы говорим про паренька, который сначала прошел школу питерской подворотни, а потом школу КГБ . Его представление о жизни формировались в весьма специфических условиях: Петербург 90-х - это та среда, в которой выросла эта чудовищная смесь - гэбэшного менталитета и бандитского понимания мира.

Поэтому трагические события, которые происходят сейчас в Украине мне казались более, чем вероятными. Этой трагедии можно было избежать. 8 лет назад можно было поддержать Украину по-настоящему. Санкции, которые приняты сегодня, 8 лет назад остановили бы дальнейшую агрессию. Оружие, которое дают сейчас, 6 месяцев назад возможно заставило бы Путина задуматься.

Сегодня надо отдавать себе отчет в том, что Путин не остановится. Он давно перешел все границы добра из зла. Путинская Россия сегодня - это абсолютное зло, это Мордор, если проводить аналогии из книг. Украина сражается не только за свою независимость и свободу, но и за весь мир и будущее человечества. Мы пытаемся достучаться до тех западных политиков, кто до сих пор не хочет верить в то, что третья мировая война уже идет. В этой войне не может быть ничьей - это не шахматы. Это геополитический покер, в котором Путин бросил свою последнюю ставку - ядерное оружие. И Запад не имеет права сейчас отступать. Риск перерастания нынешней войны в войну, при которой будет использовано самое разрушительно оружие существует. Но проблема в том, что этот риск не уменьшится, если Запад сейчас проявит слабость. Более того, он увеличится, потому что обнаглевший российский диктатор пойдет дальше.

Сейчас решается вопрос какую цену мы заплатим за ликвидацию этой раковой опухоли на теле человечества. Эта цена уже страшная. Эта цена за десятилетия игнорирования угрозы путинского фашизма. Это путь, вымощенный кровью невинных людей от Грозного и Алеппо до Харькова и Киева. Но эта цена может стать гораздо большей. Поэтому мы категорически требуем, чтобы Запад, страны НАТО пошли на единственное возможное решение и закрыли небо для путинских стервятников. И тогда мы посмотрим, какое количество этих «героев» поднимется в воздух. Смелость, которую они демонстрируют сейчас, расстреливая беззащитные города, может улетучиться, когда станет ясно, что им придется немедленно расплачиваться собственными жизнями, встретив НАТОвскую авиацию.

Гарри Каспаров, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».