ВСУ освободили от оккупантов Чугуев Харьковской области

ВСУ освободили от оккупантов Чугуев Харьковской области6
- 7.03.2022, 8:03
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Ликвидирован российский подполковник.
Во время боев в воскресенье, 6 марта, украинские военные освободили от оккупантов город Чугуев Харьковской области, пишет «Новое время».
В Генштабе ВСУ сообщили, что в ходе боевых действий был уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ПДВ ВС РФ подполковник Денис Глебов.
«Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден г. Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ПДВ ВС РФ подполковник Денис Глебов», - заявили в Генштабе.