Пентагон: Россия задействовала 95% группировки вторжения

Пентагон: Россия задействовала 95% группировки вторжения4
- 7.03.2022, 8:14
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Но военных успехов нет.
Пентагон не фиксирует существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки. 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее).
Об этом сообщает BBC.
По оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, - 92%).
Что наблюдает Пентагон:
Высадки морского десанта в районе Одессы пока нет и признаков, что таковая скоро начнется, тоже нет.
Российские ВКС по-прежнему НЕ контролируют воздушное пространство над Украиной. Украинские боевые самолеты и вертолеты летают, ПВО действует. При этом обе стороны понесли потери в боевых самолетах, вертолетах и средствах ПВО.
Пентагон не может подтвердить факты применения Россией кассетных и термобарических боеприпасов.
Не может подтвердить призыв резервистов в России.
Не может подтвердить факт сброса российской авиацией 500-килограммовой бомбы на Чернигов.