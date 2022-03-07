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Пентагон: Россия задействовала 95% группировки вторжения

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  • 7.03.2022, 8:14
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Пентагон: Россия задействовала 95% группировки вторжения

Но военных успехов нет.

Пентагон не фиксирует существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки. 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее).

Об этом сообщает BBC.

По оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, - 92%).

Что наблюдает Пентагон:

Высадки морского десанта в районе Одессы пока нет и признаков, что таковая скоро начнется, тоже нет.

Российские ВКС по-прежнему НЕ контролируют воздушное пространство над Украиной. Украинские боевые самолеты и вертолеты летают, ПВО действует. При этом обе стороны понесли потери в боевых самолетах, вертолетах и средствах ПВО.

Пентагон не может подтвердить факты применения Россией кассетных и термобарических боеприпасов.

Не может подтвердить призыв резервистов в России.

Не может подтвердить факт сброса российской авиацией 500-килограммовой бомбы на Чернигов.

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