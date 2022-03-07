Минобр определил, когда в школах пройдут «последние звонки» и выпускные 3 7.03.2022, 8:29

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Фото: onliner.by

Стали известны примерные даты.

2021/2022 учебный год завершится 31 мая. За день до этого, 30 мая, для учеников 9-х и 11-х классов пройдут торжественные линейки. С 1 по 9 июня ребят ждут экзамены, сообщается на сайте Министерства образования.

В 2023 году, когда в школах появится централизованный экзамен, список испытаний для 9-классников и 11-классников изменится. Этим же летом все пройдет как обычно: ребят, которые заканчивают 9 класс, ждут два диктанта и контрольная.

Ждет выпускников еще и два устных испытания — по истории Беларуси и иностранному.

Кроме того, для 11-классников, которые в полном объеме освоили содержание образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), пройдет квалификационный экзамен. Сдавать его могут лишь те парни и девушки, у которых итоговая отметка по предмету «Трудовое обучение» не ниже трех баллов. Полученная оценка не идет в аттестат. В то же время тем, кто успешно прошел это испытание, выдадут свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.

Что касается выпускных для 11-классников, то проводить их Министерство образования рекомендует 10 июня.

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