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Сразу две компании из «Большой четверки» аудиторов прекращают работу в Беларуси

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  • 7.03.2022, 8:50
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Сразу две компании из «Большой четверки» аудиторов прекращают работу в Беларуси
Фото: Associated Press/Michael Sohn

Также они уходят и из РФ.

Сразу две компании из так называемой "Большой четверки" аудиторов — KPMG и PricewaterhouseCoopers — объявили о том, что прекращают работу в России и Беларуси из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщают их пресс-службы.

В России и Беларуси в компании KPMG работают 4,5 тысячи человек. KPMG подчеркнула, что решение прекратить работу в этих странах было "невероятно сложным" и связано исключительно с "действиями российского правительства".

"Мы считаем, что вместе с другими глобальными компаниями мы несем ответственность за то, чтобы отреагировать на продолжающуюся военную агрессию российского правительства на Украину. В результате наши российские и белорусские фирмы выйдут из сети", — сообщили в свою очередь в KPMG.

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