На сколько в Беларуси могут вырасти доллар и евро уже на этой неделе 7.03.2022, 9:31

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Прогноз аналитика.

Что происходило на валютном рынке в начале марта и каких курсов иностранных валют можно ждать на текущей неделе? Об этом рассказал специально для Myfin.bу старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

– Если говорить о внешних рынках, то за прошедшую неделю пара евро/доллар умеренно снизилась с 1,1190 до 1,1110, или на 0,7%.

Более важным и очевидным фактором было крушение российского рубля. Основная причина падения российской валюты – это боевые действия в Украине. Но еще одним важнейшим фактором стала заморозка золотовалютных резервов России, по крайней мере той их части, которая хранится в странах Запада. Это означает, что российский Центробанк не может использовать ни доллары, ни евро для интервенций на своем валютном рынке.

В результате за неделю стоимость доллара в России повысилась с 83,7 до 109,3 российского рубля, или на 30,6%. Евро вырос за неделю с 93,6 до 121,4 российского рубля, или на 29,7%.

При такой ситуации к белорусскому рублю, естественно, доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Доллар за неделю вырос на 12,31%, евро подорожал на 11,56%, а российский рубль упал на 13,98%.

Курьезно, что в итоге падение российского рубля перевесило рост доллара и евро, и валютная корзина за неделю снизилась на 1,84%. То есть можно констатировать, что по итогам недели белорусский рубль даже укрепился, после снижения на предыдущей неделе. Естественно, что доллар и евро обновили максимумы с начала года, а российский рубль – минимум. Кстати, валютная корзина к середине недели успела обновить максимум с начала года, несмотря на то, что по итогам недели снизилась.

На начавшейся неделе можно ожидать дальнейшего давления мирового сообщества на российскую экономику, и это может привести к очередному падению российского рубля.

При таком сценарии доллар может подорожать до 3,48 белорусского рубля,

евро может вырасти до 3,84 белорусского рубля,

российский рубль может подешеветь до 2,44 белорусского рубля за 100 российских.

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