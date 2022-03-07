Беларусь ждет забастовка таксистов? 7.03.2022, 9:51

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Водители остались без заработка.

Таксисты, которые принимают заказы на пассажирские перевозки через платформу «Яндекс Go», жалуются, что их фирмы не рассчитываются с ними из-за того, что «Яндекс» не переводит деньги на счета белорусских партнеров.

Водители пытались возить людей за наличные, но эту возможность «Яндекс» отключил. В итоге страдают все: пассажиры, которые хотят ехать в такси и рассчитаться «живыми» деньгами, водители, которые остались без заработка и фирмы-перевозчики, которые должны выплачивать зарплату людям, лизинговые платежи, делать другие отчисления, пишет канал «Выборы видишь»?.

В пресс-службе Яндекс Go сообщили:

— Сложности с расчетами с белорусскими партнерами возникли исключительно из-за ограничений работы банков. Мы уже нашли другие варианты проведения выплат, они требуют времени на подготовку, но деньги будут выплачены в полном объеме в ближайшие дни. У компании достаточно средств на счетах, мы тратим и будем тратить их на поддержку таксопарков, водителей и других партнеров.

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