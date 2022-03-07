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В Харькове задержали пилота российского истребителя

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  • 7.03.2022, 10:02
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В Харькове задержали пилота российского истребителя

Он оказался заместителем командира авиационного полка.

Ночью 7 марта военнослужащие Нацгвардии Украины задержали одного из двух пилотов российского истребителя — обоим удалось катапультироваться после того, как их самолет сбили вечером, сообщает «Суспiльне».

По должности задержанный российский пилот является заместителем командира авиационного полка, сообщили в штабе обороны Харькова.

Пилота сбитого истребителя задержали и передали в один из районных отделов полиции в Харькове.

Другой российский пилот до сих пор скрывается в городе.

«Вероятно, одет в форму летного состава ВС РФ! Просим местное население оказать помощь при задержании пилота», — призывают в штабе.

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