В Харькове задержали пилота российского истребителя

В Харькове задержали пилота российского истребителя3
- 7.03.2022, 10:02
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Он оказался заместителем командира авиационного полка.
Ночью 7 марта военнослужащие Нацгвардии Украины задержали одного из двух пилотов российского истребителя — обоим удалось катапультироваться после того, как их самолет сбили вечером, сообщает «Суспiльне».
По должности задержанный российский пилот является заместителем командира авиационного полка, сообщили в штабе обороны Харькова.
Пилота сбитого истребителя задержали и передали в один из районных отделов полиции в Харькове.
Другой российский пилот до сих пор скрывается в городе.
«Вероятно, одет в форму летного состава ВС РФ! Просим местное население оказать помощь при задержании пилота», — призывают в штабе.