В Гостомеле российские оккупанты убили главу теробщины, когда он раздавал хлеб
- 7.03.2022, 10:09
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Вместе с ним погибли два волонтера.
В Украине Гостомельский поселковый совет подтвердил смерть главы Гостомельской объединенной территориальной общины (ОТО) Юрия Прилипко.
О смерти Прилипко впервые сообщили 3 марта, но тогда информация не подтвердилась.
"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая горюющих и радуя отчаявшихся. За это его вместе с собратьями Русланом Карпенко и Иваном Зоре застрелили оккупанты", – говорится в сообщении.