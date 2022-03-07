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В Гостомеле российские оккупанты убили главу теробщины, когда он раздавал хлеб

  • 7.03.2022, 10:09
  • 5,232
В Гостомеле российские оккупанты убили главу теробщины, когда он раздавал хлеб
Юрий Прилипко

Вместе с ним погибли два волонтера.

В Украине Гостомельский поселковый совет подтвердил смерть главы Гостомельской объединенной территориальной общины (ОТО) Юрия Прилипко.

О смерти Прилипко впервые сообщили 3 марта, но тогда информация не подтвердилась.

"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая горюющих и радуя отчаявшихся. За это его вместе с собратьями Русланом Карпенко и Иваном Зоре застрелили оккупанты", – говорится в сообщении.

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