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Новая Зеландия ввела санкции против режима Лукашенко

  • 7.03.2022, 10:16
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Новая Зеландия ввела санкции против режима Лукашенко

Также под санкции попали пособники главы Кремля.

Новая Зеландия запретила въезд 102 гражданам России и Беларуси, ответственным за вторжение в Украину.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии, передает «Укринформ».

Как отмечается, в санкционный список входят 102 пособника режимов Путина и Лукашенко.

Также страна запретит российским яхтам, кораблям вход в территориальные воды, а самолетам - полеты в воздушном пространстве Новой Зеландии.

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