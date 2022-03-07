Новая Зеландия ввела санкции против режима Лукашенко
- 7.03.2022, 10:16
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Также под санкции попали пособники главы Кремля.
Новая Зеландия запретила въезд 102 гражданам России и Беларуси, ответственным за вторжение в Украину.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии, передает «Укринформ».
Как отмечается, в санкционный список входят 102 пособника режимов Путина и Лукашенко.
Также страна запретит российским яхтам, кораблям вход в территориальные воды, а самолетам - полеты в воздушном пространстве Новой Зеландии.