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В Одессе ВСУ уничтожили российский корабль

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  • 7.03.2022, 10:41
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В Одессе ВСУ уничтожили российский корабль

Флот врага также несет потери.

В Одессе украинская армия потопила корабль врага.

Об этом сообщает пресс-секретарь Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в «Фейсбуке».

«Слава Украине, друзья. Немножко держали интригу, а сейчас могу сказать: «русский корабль» все же пошел на**й. У врага потери, наши молодцы. Слава Вооруженным силам Украины... Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль», — сказал он.

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