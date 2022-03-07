В Одессе ВСУ уничтожили российский корабль

В Одессе ВСУ уничтожили российский корабль14
- 7.03.2022, 10:41
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Флот врага также несет потери.
В Одессе украинская армия потопила корабль врага.
Об этом сообщает пресс-секретарь Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в «Фейсбуке».
«Слава Украине, друзья. Немножко держали интригу, а сейчас могу сказать: «русский корабль» все же пошел на**й. У врага потери, наши молодцы. Слава Вооруженным силам Украины... Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль», — сказал он.