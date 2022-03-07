Тысячи протестующих перед Белым домом требовали закрыть небо над Украиной 7.03.2022, 10:49

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Среди них — и белорусы.

Возле Белого дома прошла масштабная акция за бесполитную зону над Украиной и усиление санкций против России, сообщает "Укринформ".

На митинг в Белый дом пришли тысячи человек.

"На фоне разрушительных бомбардировок гражданских территорий, а также угрозы ядерного армагедона на Запорожской АЭС со стороны войск РФ украинская община и небезразличные союзники требуют увеличить помощь США для Украины", - заявили митингующие организаторы – УККА, УНИС и United Help Ukraine.

Они также обратили внимание на усиление гуманитарного кризиса, который сейчас выходит за границу Украины и распространяется на другие европейские государства, что нуждается в неотложном ответе.

Акция под Белым домом стала продолжением серии манифестаций, продолжающихся уже вторую неделю.

В воскресенье люди вышли с плакатами "Обеспечьте бесполетную зону!", "Остановите войну в Украине!", "Закройте наше небо!", "Поддержите Украину!".

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