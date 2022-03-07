Аркадий Бабченко: Если Украина выбьет оккупантов — второй раз вернуться они уже не смогут 7.03.2022, 11:21

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Аркадий Бабченко

На данный момент есть два наиболее вероятных сценария.

О них пишет публицист Аркадий Бабченко в своем "Фейсбуке":

— Первый — российская армия посыпется прямо сейчас. Вот, буквально пара-тройка дней. Морально-психологически, я имею в виду. Произойдет полная деморализация, полная потеря ориентиров, абсолютный моральный слом и дезорганизация — и тогда их можно будет брать голыми руками. Точнее, они просто побросают свою технику, и пойдут домой.

Второй сценарий. Первые невероятные победы обусловлены тем, что орки совершили стратегическую ошибку, думая, что их здесь будут ждать с цветами, и вошли реально как на параде, везя с собой Януковича в кубышке и ожидая цветов. Разгром был оглушающим. Они вообще не ожидали этого.

Но, как мы и говорили, Путин обучаемый.

Они уже поняли, что никакой легкой прогулки не будет, и перешли к другой тактике. Утюжить. А самим пока окапываться и строить оборону. Ну, об этом я уже писал сто раз, не буду повторяться.

Поэтому период легких и невероятных побед заканчивается.

И вот сейчас начинается самое главное.

Я думаю, сейчас будет небольшая пауза, а потом… Следующие несколько недель будут тяжелее, чем эти десять дней. Армия Украины переходит в контрнаступление. Наступать всегда сложнее. Теперь их придется не просто жечь на марше, как в тире, а выковыривать оттуда, куда они уже зашли. Это дольше, это тяжелее, это серьезнее по потерям.

К тому же орки, хоть и относятся к подвиду простейших, но ненавидеть все же умеют даже они. И, если они не посыпятся, то у них включится механизм мщения. Им не нужна уже будет мотивация — вообще никакая — все это останется там, в прошлом, а сейчас будет только одно — война. Убивай их или они убьют тебя. Именно так было в Чечне.

И если они не посыпятся прямо сейчас — то мотивацию себе они придумают. Или им придумают. В Чечне это было "Чечня — это русская земля". И ничего, это взаимоисключающее утверждение преотлично уживалось в головах. Здесь будет тоже самое. Харьков — это русская земля. Они же там считают Харьков второй, или первой, не помню уже, столицей Украины. А тут тем более за эту русскую землю погиб Леха/Ванька/Санька. И половина взвода. Так что смерть бандерам. Это все тоже преотлично уживется в одной голове, даже не сомневайтесь.

Доносить правду россиянам бессмысленно. Они и так её преотлично знают. И они её, в большинстве своем, поддерживают. Думаете, с началом вторжения там все были в афиге и рвали на себе волосы? Да черта с два.

Там было ликование.

Ликование!!

Такое же, как и при аннексии Крыма. Рейтинг Путина подскочил сразу на одиннадцать процентов. С шестидесяти до семидесяти двух. Его действия поддерживают шестьдесят семь процентов россиян. Две трети. Так что ничего там никому ни объяснять, ни доказывать не надо — они знают и хотят этого.

Пушечным мясом они всегда умели быть.

Сейчас они поняли, что за два дня победы не будет, и теперь просто переключат в голове режим "блицкриг" на режим "долгая война". Это у них национальный спорт такой. Они там все ищут национальную идею. Так вот она.

Пойти засыпать чужую землю своими трупами, которые украинские фермеры уже стаскивают в ямы тракторными ковшами, а потом на дощечке с колесиками петь об этом жалостливые песни у метро. В Афганистане, в Черном Тюльпане. Или как там, в Моздок я больше не ездок.

Поэтому никаких проблем с мобилизацией у Путина не будет. Сами пойдут. Толпами повалят.

Другое дело, что такого преимущества ресурсов, как в Чечне, или в Сирии, или в том же Афганистане, у России в Украине нет. Совсем нет. Они не могут вести эту войну годами. Все решится за несколько месяцев.

Поэтому это время им надо использовать по полной. Они понимают, что если их из Украины все же вып*здят, то никакая мобилизация уже не будет нужна, второй раз начать все это заново получится только через годы с преимуществом в разы, с работающей экономикой и молчанием Запада.

А значит — никогда.

Если их получится выбить из Украины — второй раз вернутся они уже не смогут. Даже если и будут пытаться.

Поэтому им нужно закрепиться сейчас. И ждать мобресурс. А это время.

Это не завтра, не послезавтра, не через неделю и даже не через две.

Соответственно, основной задачей Украины будет также использование этого времени по максимуму. Надо вытурить их как можно дальше. Чтоб у них не осталось здесь площадок, куда можно тащить свое пушечное мясо.

А значит, основная война только начинается.

И она будет дольше, чем первая фаза.

И тяжелее.

Именно после этой, второй фазы, российская армия посыпется окончательно. Она просто перестанет существовать. А за ней начнет сыпаться и оркостан. В победе Украины я не сомневаюсь ни на секунду. Это будет именно та мельница, которая и перемелет Мордор.

Но это будет тяжело.

Крови они попьют. Они это умеют. Возможно даже, в какие-то моменты будет казаться, что все совсем плохо.

И к этому надо быть готовым.

Чтобы эйфория не сменилась депрессией, зрадой, всепропало и паникой.

Эти психологические качели сейчас нафиг не нужны.

Лично мне более вероятным кажется второй вариант. Острая фаза на пару ближайших месяцев.

Но я как никогда надеюсь на первый.

Что посыпятся.

Как сыпятся сегодня пачками их вертолеты и самолеты. Новейшие аналоговнетные Су-34. Которые сбивают пехотные капитаны, мобилизованные из "Укрпошты", еще советскими "иглами".

Девять штук за день.

Слава Украине!

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