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Генштаб ВСУ представил самые последние данные о потерях российских оккупантов

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  • 7.03.2022, 11:37
  • 17,884
Генштаб ВСУ представил самые последние данные о потерях российских оккупантов

Более 11 тысяч погибших солдат РФ.

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 290 ед,

Боевых бронированных машин – 999 ед,

артиллерийских систем –117 ед,

РСЗО - 50 ед,

средства ПВО - 23 ед,

самолетов – 46 ед,

вертолетов – 68 ед,

автомобильной техники - 454 ед,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн з ГСМ - 60,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 7,

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

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