«V» значит вендетта, «Z» значит заболевание 2 Telegram-канал Колокол XXI

7.03.2022, 12:55

6,292

Империя продолжает плавиться и истлевать в лучах взошедшего украинского солнца.

По сообщениям Пентагона Россия задействовала 95% своей группировки вторжения, а 64-километровая колонна ржавого желеZа увязла под Киевом и не двигается, скорее всего сожгла все горючее.

ВСУ в некоторых местах перешло в наступление и отбивает свои города, например, освобожден город Чугуев.

Денацификаторы же на 12-е сутки своего похода не смогли взять ни один крупный город. Половина из них разбежалась по лесам и благополучно там Zаболотилась, а вторая половина доблестно обстреливает жилые районы. Например, за 12 дней были разрушены 211 школ, а сколько жилых домов, частных построек, а сколько там было людей...

Так же в связи с этими фронтовыми успехами не стоит недооценивать сообщения о том, что Шойгу собирается сместить Путина, а Путин сейчас винит в провале Шойгу и собирается его наказать. Видимо, переживают, что все не поместятся на скамейке в Гааге.

И все-таки интересно – кто первый начнет говорить, что он всегда любил Украину и произошла чудовищная ошибка? Соловьев? Симоньян? Скабеева? Захарова? Удивительные преображения беспозвоночных нам еще предстоит наблюдать, но пока главными по-прежнему остаются две вещи: чтобы орда ушла с территории Украины и чтобы Крошку Цахеса кто-нибудь отгородил подальше от красной кнопки.

Шел 12-й день войны. Империя продолжала плавиться и истлевать в лучах взошедшего украинского солнца.

Telegram-канал Колокол XXI

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».