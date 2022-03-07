Стали известны подробности контудара ВСУ под Мариуполем 2 7.03.2022, 13:05

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Юрий Бутусов

Уничтожены семь танков, семь бронемашин и около 40 российских военнослужащих.

6 марта под Мариуполем украинские военные провели успешную контратаку, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

«Успешная контратака под Мариуполем! Вчера, 6 марта, всем известный полк Нацгвардии провел контратаку против российских войск под Мариуполем. Уничтожены семь танков, семь бронемашин, около 40 российских военнослужащих. Двух российских военных взяли в плен, один из них – кадровый командир танкового взвода. С трупов и у пленных взяли документы и оружие.

Несмотря на окружение города, тяжелейшие артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю и полное уничтожение городской инфраструктуры, украинские воины бесстрашно сражаются и наносят огромный урон российской армии», – написал он.

Журналист опубликовал фото изъятых документов.

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