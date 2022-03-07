Российский рубль продолжает лететь в бездну 3 7.03.2022, 13:26

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Фото: Reuters

Национальная валюта РФ отреагировала на новости из США.

Рубль утром 7 марта на международных торгах обвалился более чем на 10% – до 138 рублей за доллар.

Об этом сообщает The Bell.

Это случилось на новостях о том, что США всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.

Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает воздействие этой меры на внутренний рынок. Масштаб и срок запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без намного более зависимой от российской нефти Европы.

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