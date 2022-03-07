закрыть
7 марта 2022, понедельник, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский Кривой Рог разорвал «побратимские» отношения с Жодино

2
  • 7.03.2022, 13:32
  • 4,224
Украинский Кривой Рог разорвал «побратимские» отношения с Жодино

Все депутаты проголосовали за это единогласно.

5 марта на внеочередной сессии Криворожского городского совета депутаты проголосовали за то, чтобы разорвать какие-либо отношения с белорусским городом-побратимом Жодино. За это проголосовали 42 депутата, единогласно.

Напомним, украинский Кривой Рог стал городом-побратимом Жодино в 2018 году. В августе 2020-го депутаты призывали горсовет официально обратиться к руководству Жодино и администрации главного предприятия с просьбой выполнить условия мирных протестующих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина:
Красно-коричневый фашизм Путина
Красно-коричневый фашизм Путина Леонид Невзлин
У Кремля серьезные проблемы
У Кремля серьезные проблемы Борислав Береза