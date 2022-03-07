Украинский Кривой Рог разорвал «побратимские» отношения с Жодино 2 7.03.2022, 13:32

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Все депутаты проголосовали за это единогласно.

5 марта на внеочередной сессии Криворожского городского совета депутаты проголосовали за то, чтобы разорвать какие-либо отношения с белорусским городом-побратимом Жодино. За это проголосовали 42 депутата, единогласно.

Напомним, украинский Кривой Рог стал городом-побратимом Жодино в 2018 году. В августе 2020-го депутаты призывали горсовет официально обратиться к руководству Жодино и администрации главного предприятия с просьбой выполнить условия мирных протестующих.

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