Зеленский – Западу: Либо закрывайте небо над Украиной, либо дайте нам самолеты и ПВО

Зеленский – Западу: Либо закрывайте небо над Украиной, либо дайте нам самолеты и ПВО7
- 7.03.2022, 13:34
- 6,316
Украина ждет решения.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу. Обращение опубликовал его Telegram-канал:
«Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома. Это понятно. Разрушены панельные многоэтажки. Уничтожены обычные машины. Ракеты, авиабомбы, "Грады", минометы против людей. Ощущение, будто это где-то в другой стране. Это именно в нашей, которая всегда хотела мира больше всего», — отметил Зеленский.
«Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной?», — поднимает вопрос Зеленский.
«Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения: очищение неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства ПВО, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе. Чтобы доказать — человечность победит как можно быстрее», — резюмировал Зеленский.