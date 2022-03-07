Зеленский – Западу: Либо закрывайте небо над Украиной, либо дайте нам самолеты и ПВО 7 7.03.2022, 13:34

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Владимир Зеленский

Украина ждет решения.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу. Обращение опубликовал его Telegram-канал:

«Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома. Это понятно. Разрушены панельные многоэтажки. Уничтожены обычные машины. Ракеты, авиабомбы, "Грады", минометы против людей. Ощущение, будто это где-то в другой стране. Это именно в нашей, которая всегда хотела мира больше всего», — отметил Зеленский.

«Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной?», — поднимает вопрос Зеленский.

«Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения: очищение неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства ПВО, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе. Чтобы доказать — человечность победит как можно быстрее», — резюмировал Зеленский.

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