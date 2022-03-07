СБУ: Российские оккупанты используют на технике нацистские отметки

СБУ: Российские оккупанты используют на технике нацистские отметки4
- 7.03.2022, 13:37
- 8,092
Чем вдохновлялись власти РФ?
Российские оккупанты используют на военной технике нацистские отметки.
Как сообщает Служба безопасности Украины, во время Второй Мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой «Z» была обозначена здание, где совершались массовые убийства.
«На этой «Станции «Z» размещался крематорий с четырьмя печами, в котором нацисты сжигали тела узников. В 1943 году там была также пристроена газовая камера. Транспорт с людьми направляли непосредственно к этому сооружению, минуя регистрацию в лагере», – отмечается в сообщении.
«Чем вдохновлялись российские оккупанты, планируя уничтожение Украины и мирного населения, уже понятно. Но и конец нацистского режима мы также помним. Оккупантов ждет полный разгром и Гаагский трибунал!» – добавили в СБУ.