СБУ: Российские оккупанты используют на технике нацистские отметки 4 7.03.2022, 13:37

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Чем вдохновлялись власти РФ?

Российские оккупанты используют на военной технике нацистские отметки.

Как сообщает Служба безопасности Украины, во время Второй Мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой «Z» была обозначена здание, где совершались массовые убийства.

«На этой «Станции «Z» размещался крематорий с четырьмя печами, в котором нацисты сжигали тела узников. В 1943 году там была также пристроена газовая камера. Транспорт с людьми направляли непосредственно к этому сооружению, минуя регистрацию в лагере», – отмечается в сообщении.

«Чем вдохновлялись российские оккупанты, планируя уничтожение Украины и мирного населения, уже понятно. Но и конец нацистского режима мы также помним. Оккупантов ждет полный разгром и Гаагский трибунал!» – добавили в СБУ.

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