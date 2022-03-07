Штурман сбитого российского Ми-8 призвал своих сослуживцев покинуть Украину 14 7.03.2022, 14:09

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Оккупант обратился к своим товарищам.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале видео (мы не будем публиковать его из-за жестких кадров), как обгоревший штурман сбитого оккупационного вертолета Ми-8 призывает своих сослуживцев прекратить войну и покинуть Украину.

«Хочу обратиться к гражданам Российской Федерации и к своим сослуживцам. Дорогие друзья, я прошу вас прекратить эти действия и вернуться домой. У них мирное население, дети, женщины, они ни в чем не виноваты. Еще раз прошу вас одуматься и вернуться домой, прекратить это все», — сказал раненый штурман.

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