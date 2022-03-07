Bloomberg: США рассматривают эмбарго на российскую нефть 9 7.03.2022, 14:15

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Сейчас изучается влияние этого шага на внутренний рынок.

Администрация президента США Джо Байдена всерьез рассматривает вариант эмбарго на нефть из России без участия союзников в Европе, цитирует Bloomberg «Зеркало недели. Украина».

По данным издания, в настоящее время изучается влияние этого шага на внутренний рынок.

Масштаб и сроки запрета российской нефти еще не установлены. Источники Bloomberg сообщают, что представители администрации США обсуждают с союзниками возможный запрет на импорт российской нефти, а также работают над подготовкой к внутренним последствиям.

Палата представителей США рассматривает «строгий закон», который может запретить импорт нефти и энергоносителей из РФ среди других шагов, направленных на изоляцию России от мировой экономики. Об этом сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Цена нефти поднялась до $139 за баррель на торгах в Азии, после того как появилась информация, что администрация США рассматривает эмбарго на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что сенаторы-республиканцы Джерри Моран и Роджер Маршалл (Канзас) внесли на рассмотрение проект об отказе от импорта российской нефти. Решение связано с вторжением России в Украину.

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