В Генштабе ВСУ назвали города, которые российские оккупанты стремятся окружить 2 7.03.2022, 14:44

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Однако украинские войска дают отпор.

Российские оккупанты сосредоточили силы на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 13:00.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

В частности, на Полесском направлении российский оккупант сосредотачивает основные усилия на окружении Киева. На основных направлениях отмечается сосредоточение в районе Гостомеля до двух батальонных тактических групп (БТГр), в районе Бучи – до 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями, в районе Бородянки - до 2 БТГр, в районе Ситняков – до 2 БТГр.

По данным Генштаба, на оккупированных территориях враг пытается установить административно-полицейский режим с помощью открытого террора, направленного на местное население.

Сейчас идет подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.

Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на н. п. Гостомель, Ирпень, Стоянка.

На Северском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа основные усилия сосредоточил на направлениях: н. п. Бровары – до 2 БТГр; в районах н. п. Семеновка, Мена, Бобровица – до 3 БТГр; н. п. Борисполь - до 4 БТГр.

"Российский захватчик пытается обеспечить тактическое преимущество в Броварском и Бориспольском районах. Оккупанты совершают попытки установить контроль над Черниговом и сосредотачивают подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа возле его южных окраин. Пытаются осуществить подготовку к наступлению на Сумы", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении на Днепр.

Основные усилия сосредотачивает на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях с целью взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия в направлениях городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

В то же время, оккупанты осуществляли неоднократные попытки прорвать оборону в районе н. п. Старомлиновка, а также захватить н. п. Зачатовка, однако понесли значительные потери и отошли в район н. п. Любимовка.

Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах западной окраины Мариуполя, Старого Крыма - успеха не имеет.

На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредотачивает на направлениях: Николаев – до 2 БТГр, Вознесенск – до 2 БТГр, Запорожье – до 4 БТГр; Мариуполь – до 3 БТГр.

По данным украинских военных, пока противник осуществляет перегруппировку войск для дальнейшего наступления на Запорожье и срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь.

На Бессарабском направлении противник активных действий не осуществляет, но военнослужащие оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности.

"Несмотря на большое количество войск, оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен защитникам Украины и гражданскому населению. Мы защищаем Нашу Украинскую землю! Украина - щит Европы и всего цивилизованного мира", - отметили в Генштабе.

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