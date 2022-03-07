«Зарплаты уже не хватит оплачивать съемное жилье»3
- 7.03.2022, 14:48
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Как война в Украине ударила по белорусским рабочим.
Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» публикует рассказы белорусов о том, как изменилась их экономическое положение после начала войны:
Инженер-конструктор ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова»:
«По зарплатам судить не стоит: руководство пыжится показать, что все хорошо, мол дела идут в гору: то премию подкинут, то надбавки увеличат или премии по КТУ. Где-то увеличится, где-то уменьшится - общая сумма, вроде растет, но что толку?
За инфляцией рост никак не поспевает. Зарплата растет на пару процентов, а цены — в разы. И это еще до войны было. Сейчас начнутся санкции, закрытые границы, а еще и ковид. Ну и прибавьте сюда отсутствие товарооборота с Украиной. Кстати, не замечали? Они у нас покупали бензин, электроэнергию, а мы у них продукты питания, материалы… Леса больше у нас, а туалетная бумага нормальная и по хорошей цене — украинская. Специи, крупы, овощи-фрукты, мыло, порошки, морепродукты — все украинское. Как цены на все это изменятся? Не упадут однозначно. Да и с валютой проблемы уже начались».
Грузчик, сотрудник частного предприятия:
«Сейчас мне моей зарплаты уже не хватит оплачивать съемное жилье из-за того, что рубль рухнул. Недавно ЗП поднимали, но теперь толку ноль — все съела инфляция, в итоге зарабатываю еще меньше».
Фрезеровщик, ОАО «Минский Тракторный Завод»:
«Чувствую, завтра-послезавтра можно ждать тотального обвала рубля, неработающих банкоматов, резкого повышения цен. Короче, зарплата рабочих окажется в ж**е. Если в России сейчас уже п****ц, то Беларуси осталось пара дней до того же…»