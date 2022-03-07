Добровольцы из теробороны уничтожили новейший российский ЗРК «Тор-М2»7
- 7.03.2022, 15:06
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Его стоимость — $15 миллионов.
Отряд украинской теробороны захватил и уничтожил новейший российский зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2».
Об этом в «Фейсбуке» пишет украинский журналист Юрий Бутусов:
— Друзья, поздравляю.
C этим успехом, такая машина стоит на экспорт до 15 миллионов долларов. Понимаю, что не всегда есть возможность эвакуировать, ведь враг рядом. Но если есть возможность вывезти к нам в тыл - пожалуйста. У нас есть специалисты по Торам, мы можем такую машину применить. И такие машины крайне интересны для наших союзников в США.