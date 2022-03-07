Арестович о войне России против Украины: Появился новый фактор 13 7.03.2022, 15:11

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Алексей Арестович

России плохо удаются операции на земле и в воздухе.

На войне России против Украины появился новый фактор. Противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника Офиса президента Алексея Арестовича.

«Появился новый фактор, который заключается в том, что противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций против нас с вами, против населения Украины, Вооруженных сил, руководства страны и руководства ВСУ. Это означает две вещи. Первое - им плохо удаются упражнения на земле и в воздухе, поэтому они увеличивают атаки в информационном пространстве. Во-вторых, мы не должны на это реагировать, потому что главная цель противника заключается в том, чтобы мы потеряли психологическую способность к сопротивлению», — отметил он.

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