На «Беларуськалии» из-за отсутствия сбыта остановились сразу два рудника 9 7.03.2022, 15:26

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Шахтеры боятся за свои рабочие места.

На ОАО «Беларускалии», как сообщает Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих», остановились 1-й и 3-й рудники.

Уточняется информация по 2-му руднику. Выходит, что из четырех, как минимум, не работают два.

«Доступ к схемам работы и отгрузки, которые ранее были доступны, перекрыли почти для всех подразделений, остался только у профильных работников, непосредственно контролирующих данные процессы.

Руководство предприятия всеми силами пытается скрыть реальное состояние дел. А оно максимально плачевное, это факт. В данный момент происходит загрузка всех складов, но что делать будут дальше — никто не знает. В сказки начальства, о том что Путин быстро захватит Украину и будет производится отгрузка из Одессы, уже не верят даже ябатьки. Что же будет, когда начнутся массовые сокращения? В ближайшее время узнаем. И это только начало», — пишет Telegram-канал.

Солигорские шахтеры боятся за свои рабочие места. Отметим, что предприятие не только градообразующее, но также является основным поставщиком валюты в бюджет.

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