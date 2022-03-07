Путин должен уйти Антон Геращенко

7.03.2022, 15:36

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Антон Геращенко

За 11 дней Россия потеряла в Украине больше солдат, чем за 15 лет войны в Чечне.

На 11 день войны Генеральный Штаб ВСУ называет цифру потерь pоссийско-фашисткой армии в более чем 11 тысяч убитыми и более 25 тысяч ранеными.

Почему цифра 11 000 убитых русских оккупантов знаковая?

Дело в том, что это больше, чем РФ потеряла своих солдат за первую и за вторую чеченские войны.

Считайте сами:

Первая Чеченская война длилась с декабря 1994 по август 1996.

Непосредственно после завершения войны в штабе Объединённой группировки федеральных сил приводилась следующая статистика:

погибших — 4103

пленных/пропавших без вести/дезертиров — 1231

Видео дня

раненых — 19 794.

Таким образом, безвозвратные потери на тот момент оценивались в 5334 человека.

Вторая Чеченская война: август 1999 - апрель 2009, длилась 10 лет. Итоговые потери российских силовых ведомств (МО, МВД, ФСБ) в Чечне по заявлениям официальных лиц оценивались в около 6000 человек погибшими.

Итого за две войны на Северном Кавказе силовые структуры РФ потеряли - 11334 человека убитыми.

То есть, столько же сколько за 11 дней войны против мирной Украины.

В Чечне и Дагестане российская армия воевала против небольших групп сопротивления, у которых не было ни танков, ни артиллерии, ни ударных беспилотников, ни масштабной поддержки оружием с Запада.

То есть, всего того, что есть у Украины.

И будет ещё больше современного оружия от наших союзников с Запада.

Напомню также, что Чечня по площади это чуть больше 1/2 Сумской области, легендарной своим партизанским движением.

А Ельцин и Путин не могли усмирить маленькую Чечню -15 лет!

Россияне, просыпайтесь от гипнотического сна в который вас ввела пропаганда Путина!

Вставайте, объединяйтесь!

Мы в Украине сейчас бьемся и умираем за нашу и вашу свободу!

Если вы не поможете нам и себе остановить войну, то погибнут десятки, или может быть сотни тысяч русских ребят, которых Путин пошлёт в Украину как на мясорубку.

Не мы пришли в ваш дом, а это вы вторглись в наш!

Каждый россиянин несёт сейчас персональную моральную ответственность за вторжение в Украину и гибель наших детей, женщин, стариков и солдат.

Потому что это с вашего молчаливого согласия Путин уничтожил оппозицию, закрыл свободные СМИ, вторгся в Грузию, бомбил Сирию, оккупировал Крым и Донбасс, а сейчас развязал де-факто III Мировую войну.

Это вы хотели сильной руки, возвращения имперских амбиций, а теперь это ваши сыновья тысячами складывают свои головы на Украинской земле.

Мы будем биться до Победы, но не сдадимся! Украине, планете и вам самим нужна мирная Россия, в которой власть думает о том, как сделать жизнь своего народа лучше, а не о том как унизить и уничтожить других.

Путин должен уйти!

Или с вашего молчаливого согласия Россия на несколько поколений превратится в жалкое подобие Северной Кореи, нищей и ненавидимой всеми!

Дайте нам жить спокойно! Живите спокойно сами!

Берите власть в свои руки!

Иначе Путин приведет Россию к гибели, похоронив под своими обломками надежды 140 миллионов россиян.

Антон Геращенко, «Обозреватель»

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