Евросоюз готовится принять пять миллионов беженцев из Украины5
- 7.03.2022, 15:55
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Для этого будут мобилизованы все ресурсы.
Евросоюз готовится принять пять миллионов беженцев из Украины. Об этом заявил сегодня Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей министров развития стран ЕС.
«В этом случае нужно приготовиться принять до пяти миллионов человек», — сказал он о ситуации в Украине.
По словам Борреля, число беженцев может вырасти до такого количества, если РФ продолжит неизбирательно обстреливать и бомбить города.
Боррель напомнил, что во время миграционного кризиса в 2015-2016 годов в Европу прибыли около 1,5 млн человек.
«Нужно мобилизовать все ресурсы Европейского союза, чтобы помочь странам, которые примут этот поток. Нужно помочь Польше, нужно помочь всем странам, которые имеют границы с Украиной, чтобы создать средства, необходимые для приема этих людей», — добавил Боррель.