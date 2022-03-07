Евросоюз готовится принять пять миллионов беженцев из Украины 5 7.03.2022, 15:55

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Фото: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency

Для этого будут мобилизованы все ресурсы.

Евросоюз готовится принять пять миллионов беженцев из Украины. Об этом заявил сегодня Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей министров развития стран ЕС.

«В этом случае нужно приготовиться принять до пяти миллионов человек», — сказал он о ситуации в Украине.

По словам Борреля, число беженцев может вырасти до такого количества, если РФ продолжит неизбирательно обстреливать и бомбить города.

Боррель напомнил, что во время миграционного кризиса в 2015-2016 годов в Европу прибыли около 1,5 млн человек.

«Нужно мобилизовать все ресурсы Европейского союза, чтобы помочь странам, которые примут этот поток. Нужно помочь Польше, нужно помочь всем странам, которые имеют границы с Украиной, чтобы создать средства, необходимые для приема этих людей», — добавил Боррель.

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