Züddeutsche Zeitung: Россия получила «Афганистан 2.0» 7.03.2022, 16:28

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Путин основательно просчитался.

В чем просчитался Путин, куда приведет его продолжающийся ядерный шантаж, и как изменились с начала войны оценки западных экспертов, проанализировала Züddeutsche Zeitung.

— Вряд ли многие военные специалисты на Западе ожидали, что украинская армия так замедлит российское наступление, а в некоторых случаях даже заставит его повернуть вспять, — пишет издание.

— Одно можно сказать наверняка: российский президент Владимир Путин основательно просчитался в своей агрессивной войне.

Если взять за точку отсчета снабжение российских солдат топливом и продовольствием, Путин, должно быть, верил в победу в течение четырех дней, сказал представитель западного правительства в Берлине. Вместо этого колонна наступающих — из-за нехватки горючего, механических поломок и атак украинцев — была оттеснена на расстояние до 70 километров.

Кроме того, произошла потеря уверенности среди российских солдат, некоторые из которых только при пересечении границы поняли, что это уже не учения. Западные спецслужбы тщательно оценивают большое количество фото и видео, на которых запечатлены подбитые российские танки. Также вероятно, что по крайней мере трое старших русских командиров были убиты, пытаясь возобновить неуверенное наступление.

Поставляя легкое переносное оружие, страны НАТО, а теперь еще и Германия, поддерживают тактику Украины. Из Берлина было доставлено 1000 современных зенитных ракет «Панцерфауст» и 500 зенитных ракет «Стингер». В некоторых случаях они форсируют российские самолеты на высоте более 3000 метров. Это снижает точность попадания.

Как отмечают немецкие журналисты, «Путин все чаще пытается использовать лом», то есть, еще более жесткие действия.

— Желанных картинок, женщин, размахивающих букетами цветов, и сияющих детей — их не было. Наверное, он не ожидал героического сопротивления населения Украины во главе с этим образцовым президентом Зеленским, — прокомментировал Немецкому агентству печати бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе, охарактеризовав теперешние события как «партизанскую войну в самом лучшем виде» и «Афганистан 2.0».

Экс-военачальник полагает, что Путин мог победить технически и тактически, но Украина выигрывает войну морально. Также он заявил, что необходимо по возможности привлекать к вопросу поставок вооружений в Украину ООН, а не мыслить только лишь категориями НАТО. Но первоочередной вопрос, по словам Домрезе — гуманитарная помощь: «Она должна быть на первом месте. Вплоть до хлеба с маслом. Все, что помогает людям. Каждому человеку, младенцам, матерям, отцам. Человечеству».

Еще один военный, ныне действующий офицер, сказал журналистам, что военная победа Украины будет чем-то вроде чуда. «С другой стороны, бывший генерал НАТО Эгон Раммс заявил в воскресенье вечером в эфире ZDF, что считает победу Украины вполне возможной, а посол Украины Андрей Мельник выступил за то, чтобы не отдавать свою страну», — отмечает издание.

Престижу Путина как на международном уровне, так и внутри страны, подчеркивает Züddeutsche Zeitung, нанесен непоправимый ущерб. Его решение «вытянуть карту ядерной угрозы» всего через несколько дней после начала агрессии свидетельствует о растущем отчаянии, говорит Эфраим Халеви, бывший глава израильской службы внешней разведки «Моссад».

Однако это вовсе не значит, что российский правитель остановится — вероятнее, даже наоборот. В Берлине председатель Комитета обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что, по ее мнению, боевые действия будут продолжаться еще долго, и со стороны России возможны «еще более грязные атаки»: «Путин даже не держит своего слова о предполагаемых атаках только на военную инфраструктуру. Он попирает нормы международного гуманитарного права, которое предусматривает, что страдания гражданского населения в вооруженных конфликтах должны быть сведены к минимуму».

И потому, резюмирует издание, международному сообществу предстоит приложить все усилия, чтобы помочь Украине. В переговорный процесс уже включился Израиль, также в Европе ожидают более решительных шагов и действий от США.

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