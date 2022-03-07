СМИ: В Минске приземлился самолет Виктора Януковича

СМИ: В Минске приземлился самолет Виктора Януковича27
- 7.03.2022, 16:48
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Беглый экс-президент в Украине осужден за госизмену.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко со ссылкой на российские Telegram-каналы сообщил, что экс-президент Украины Виктор Янукович прилетел в Минск.
«В Минске сейчас будет садиться самолет (RA-09617) Виктора Януковича. Вылет был из Внуково», - сказано в одном из каналов.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Россия хочет объявить Януковича «президентом».
Как известно, в Украине против Януковича ведется расследование ряда дел, он уже осужден за госизмену к 13 годам лишения свободы.