Несвижский завод медпрепаратов испытывает трудности с сырьем 1 7.03.2022, 17:07

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НЗМП - крупнейший производитель инфузионных лекарственных средств в Беларуси.

Телеграм-каналу «Белые халаты» поступила информация, что ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» испытывает трудности с сырьем. ОАО НЗМП — это крупнейший производитель инфузионных лекарственных средств в Беларуси.

Связано затруднение работы с тем, что бутылку для фасовки инфузионных растворов, а также пробку и колпачок к ней закупали в Украине.

Теперь, когда закупки в Украине стали невозможными, совершаются попытки поиска, где можно купить фасовочные материалы.

Кроме того, под инфузионные растворы также закупались контейнеры ПВХ из Италии и конусы к ним. Эти поставки пока не прекращены, но риск остановки есть по причине санкций, примененных к банкам Беларуси.

Инфузионные лекарства были товаром повышенного спроса на протяжении последних двух лет во время пандемии, расход был грандиозным. Сейчас реализуются запасы лекарственных средств, но нельзя исключить, что точечное исчезновение физрастворов из различных больниц Беларуси связано именно с проблемами производства на НЗМП.

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