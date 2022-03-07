Levi's уходит с российского рынка и выделяет средства на помощь пострадавшим украинцам 5 7.03.2022, 17:21

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Компания приостанавливает коммерческие операции в России, в частности, любые новые инвестиции.

Группа брендов Levi Strauss & Co, в которую входят levi's, Dockers и Signature, уходит с российского рынка и выделяет более 300 тысяч долларов на помощь пострадавшим украинцам, пишет unian.net.

"В ответ на гуманитарный кризис в Украине, из-за которого все больше беженцев попадают в страны Восточной Европы, компания заявляет, что пожертвует более 300 тысяч долларов некоммерческим организациям, которые оказывают помощь пострадавшим", - заявили в компании.

Отмечается, что учитывая огромные нарушения, происходящие в регионе, нормальная работа бизнеса невозможна, поэтому LS&Co временно приостанавливает коммерческие операции в России, в частности, любые новые инвестиции.

Напомним, испанское владелец крупных сетей магазинов одежды "Inditex" ("Zara", "Bershka" и "Pull&Bear") прекратил торговлю в России и закрывает 502 магазина и онлайн-продажи.

Также американский бренд спортивной одежды и обуви Nike закрыл продажи в России.

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