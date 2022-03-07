В бою с оккупантами под Киевом погиб бывший украинский нардеп

В бою с оккупантами под Киевом погиб бывший украинский нардеп4
- 7.03.2022, 17:26
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Александру Марченко было 57 лет.
В бою с российскими оккупантами под Киевом погиб бывший нардеп Александр Марченко.
Об этом сообщил лидер ВО Свобода Олег Тягнибок.
«В бою с оккупантами в Пуще Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО Свобода Александр Марченко», — написал он в своем Facebook.
Александр Марченко был депутатом Верховной Рады VIII созыва, был избран в 2014 году по избирательному округу № 90 в Киевской области. Член партии ВО Свобода. Выступал за визовый режим с Россией. Ему было 57 лет.