В бою с оккупантами под Киевом погиб бывший украинский нардеп 4 7.03.2022, 17:26

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Александр Марченко

Александру Марченко было 57 лет.

В бою с российскими оккупантами под Киевом погиб бывший нардеп Александр Марченко.

Об этом сообщил лидер ВО Свобода Олег Тягнибок.

«В бою с оккупантами в Пуще Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО Свобода Александр Марченко», — написал он в своем Facebook.

Александр Марченко был депутатом Верховной Рады VIII созыва, был избран в 2014 году по избирательному округу № 90 в Киевской области. Член партии ВО Свобода. Выступал за визовый режим с Россией. Ему было 57 лет.

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