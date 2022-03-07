Украина создала спецподразделение Интернационального легиона 5 7.03.2022, 17:42

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Он уже выполняет боевые задания.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отчиталось о создании в своей структуре специального подразделения Интернационального легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

Новое спецподразделение уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии. Начальник Главного управления разведки бригадный генерал Кирилл Буданов выразил благодарность каждому из бойцов за намерение защищать украинскую землю, людей и государство, а также подчеркнул, что в это время любая помощь – на вес золота.

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества, что главным условием мира определяет право наций и стран на свободу и самоопределение, неприкосновенность территориальных границ государств. Преступный Путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения”, – заявил глава разведки.

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