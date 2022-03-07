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В ЕС вскоре обсудят заявку Украины на вступление

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  • 7.03.2022, 17:48
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В ЕС вскоре обсудят заявку Украины на вступление

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕC.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в Twitter, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.

"Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины непоколебимы. В ближайшие дни мы обсудим заявку Украины на членство", – написал он.

Он также добавил, что ЕС твердо стоит на стороне Украины в вопросе облегчения гуманитарных проблем, вызванных российской агрессией, и обеспечения ядерной безопасности.

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