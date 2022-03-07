«Сразу взвинтили цены на запчасти, но это далеко не все риски» 5 7.03.2022, 18:04

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Первая реакция автомобильного сервиса на ситуацию в мире и стране.

К резким курсовым колебаниям автомобильному бизнесу и автомобилистам не привыкать, так что все сработало по привычной схеме, в том числе и в части сервиса, пишет для abw.by Иван Кришкевич.

Продавцы запчастей оперативно переписывают ценники, отталкиваясь от текущего курса и закладывая риски. Услуги по ремонту и обслуживанию тоже дорожают, но не так стремительно – у официально работающих СТО и организаций. "Гаражники" и ИП поступают проще: у них издавна все ставки привязаны к валюте, так что их работа в рублях также стала дороже.

"Пока никто от ремонта не отказывался"

О том, как изменились цены на запчасти и принадлежности к автомобилям, на днях писали. Стоимость многих позиций по сравнению с декабрем 2021 года выросла на 20-35%, что отражает изменение курса рубля к доллару и евро (на момент подготовки материала это 3,0995 и 3,4443 руб. соответственно).

За примерами далеко ходить не надо, могу привести личный. Планировал ремонт машины еще в середине февраля. Мастер все откладывал – был загружен. Итог: запчасти обошлись где-то на 25% дороже, чем стоили в 10-х числах февраля, а за работу исполнитель взял с привязкой к доллару, причем, естественно, по курсу покупки доллара (3,5 руб.), а не официальному курсу Нацбанка (3,0995 руб.). То есть опять же вышло дороже на 30%, чем было бы за две недели до того. В итоге за все пришлось отдать 730 руб., а двумя неделями ранее ремонт обошелся бы в 560 рублей.

Или вот еще. Опасаясь дальнейшего роста цен, купил про запас 5-литровую канистру масла – уже за 121 руб., хотя в октябре 2021-го оно обошлось мне в 98. С другой стороны, сейчас оно уже стоит 143 рубля…

"Мои расценки привязаны к валюте, их я не меняю – так что в рублях, да, стало дороже, – говорит знакомый маляр, работающий как ИП. – Материалы закупаю у организации с огромным складом. Цены они быстро не переписывают, но все равно там привязка к евро, так что, думаю, очень скоро тоже все станет дороже. Но я скажу, что даже в евро за последние несколько лет цены поднялись на 10-15 процентов, так что в любом случае постепенно материалы дорожают. Как реагируют на изменения расценок клиенты? Пока никто от ремонта не отказывался".

"Стоимость работ не меняли, но в ближайшее время будем пересматривать в сторону повышения. Не резко, на 10-15 процентов точно, – говорит мастер частной СТО. – Запчасти покупаем уже по возросшим на 25-30 процентов ценам – продавцы их очень оперативно переписывают, причем не только в сторону повышения. Первые два дня цены резко рванули вверх, потом слегка упали. Видно, сразу заложили большую надбавку к курсу (перестраховались), потом, когда ситуация вроде стабилизировалась, отмотали обратно. Но все равно курсы и цены двигаются. Простой пример. Искали деталь. В конце февраля она на этом пике стоила 292 рубля, буквально через день – 209. А пока владелец машины думал, ценник снова вырос до 262 рублей".

"Мы очень незначительно, буквально на пару процентов, подняли расценки на наши услуги по обслуживанию автомобилей, а вот на запчасти цены выросли примерно на 20-30 процентов, потому что все это импорт, – говорит директор компании, которая занимается установкой и обслуживанием ГБО, а также ремонтом автомобилей. – Что-то покупаем здесь, и эти поставщики подняли рублевые цены. Но часть деталей мы сами закупаем в Европе. И поскольку курсы сильно изменились, в рублях цены тоже выросли. Проблем с поставкой запчастей пока нет, как дело обстоит с проведением платежей в Европу, сказать не могу, так как последние дни их не совершали. Вот на следующей неделе у нас запланирован платеж, посмотрим, как он пройдет".

"Пока говорить о какой-то реакции рынка страхования рано – слишком мало времени прошло, непонятно, будет курс куда-то двигаться или останется на этом уровне, – объясняет страховой брокер. – В любом случае, если говорим про обязательное страхование гражданской ответственности или КАСКО, страховые тарифы и взносы привязаны к иностранной валюте, так что в рублях они подорожали – те, кто успел оплатить страховку до понятия курсов, выиграли. Что касается компенсаций, тут в любом случае платит уже страховая. При выплатах, да, могут негативно сказаться курсовые колебания. Если автомобиль ремонтируется на СТО, это уже проблемы страховой, когда стоимость работы или запчастей увеличилась. Теоретически могут возникнуть затруднения, если в наличии не будет запчастей, но пока о таких ситуациях я не слышал".

Много вопросов, мало ответов

На этом бы и закончить, но проблема в том, что ситуация, которая сейчас складывается, не ограничивается изменением курсов валют. Многие автопроизводители уже заявили о приостановке производства или поставок автомобилей в Россию, причем в ряде случаев причины заявлены чисто технические – сбои поставок комплектующих. Логистические схемы сейчас тоже не самые простые. Естественно, возникает вопрос: не грозит ли это дефицитом запчастей?

Давать официальные комментарии и тем более делать какие-либо прогнозы автомобильные дилеры и компании, занятые поставками запчастей, не особо хотят: слишком непредсказуемо все развивается, что-то сказанное сегодня завтра уже может потерять актуальность. И как тут не вспомнить весну 2020-го, когда наш авторынок столкнулся со сложностями, связанными с пандемией.

Сейчас в компаниях точно так же: постоянные планерки, попытка разобраться в ситуации и предпринять какие-то действия. Снова стоит вопрос о том, что будет с поставками деталей. Здесь проблемы могут быть как с самими поставками, так и с оплатой. Насколько удалось выяснить в ходе неофициального общения с представителями дилеров и операторов сектора запчастей, в данный момент складские запасы имеются и рассчитаны на несколько месяцев работы в стандартном режиме. Но надо понимать, что на складах накоплены наиболее ходовые, востребованные позиции. Если чего-то в наличии нет, доставка под заказ сейчас может быть затруднена.

Опять же, судя по тому, что говорит инсайд, цены на запчасти у дилеров уже изменились или скоро изменятся, хотя у разных компаний и по разным позициям могут быть отличия: что-то из старых поставок может иметь старую цену. Стоимость нормо-часа или фиксированная стоимость услуг пока выросла незначительно.

Bердикт

Точнее, наш совет: если планируете ездить на автомобиле еще достаточно долго, лучше сейчас приведите его в порядок, сделайте ремонт, если он требуется. Затем может оказаться и дороже, и сложнее.

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