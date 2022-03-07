Как белорусам продать недвижимость, находясь за границей? 4 7.03.2022, 18:23

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Специалист рассказал о всех нюансах.

Продать квартиру в сегодняшних условиях довольно тяжело, особенно, если вы планируете контролировать процесс из-за границы. Эксперт агентства недвижимости рассказал realt.by, как подготовиться к продаже объекта и что может повлиять на скорость сделки.

Сегодня, в ситуации, когда снизившийся спрос оказывает мощное давление на цены в сторону их снижения, задача № 1 любого продавца вне зависимости от его нахождения — продать объект быстро. По мнению Андрея Чернышева, заместителя начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица», рынок недвижимости пока еще находится на первоначальной стадии стагнации. Но уже скоро перейдет в фазу устойчивого падения.

— Продавцы и покупатели пока не разобрались, что делать. Мы видим, что доллар растет, влияет и неблагоприятная геополитическая обстановка. Выиграет сейчас тот, кто быстрее отреагирует на изменения рынка: откорректирует стоимость объекта с учетом роста валюты. Если картина не изменится, то падение спроса и цен будет только набирать обороты. И с каждым днем величина скидки, запрашиваемой покупателями, будет только увеличиваться.

Исходя из общих показателей, можно сказать, что процесс продажи квартиры, в принципе, трудозатратный и имеет много подводных камней. А уж если продавец находится в другой стране — то все это можно умножать на два.

Подробнее о каждом этапе, если вы хотите продать жилье, находясь за границей.

1. Доверенное лицо.

— В первую очередь, собственнику нужно найти доверенное лицо, находящееся в Беларуси, на которого он оформит генеральную доверенность. Без этого никак. Зачем генеральную? Этот человек будет представлять вас в структурах, которые необходимо посетить в процессе продажи объекта: банки, БРТИ, агентство недвижимости и др. Он же будет занимается показом квартиры. То есть будет максимально компенсировать отсутствие собственника.

2. Регистрация.

— Если вы планируете продавать недвижимость, пребывая в другой стране, первым делом позаботьтесь о предварительной «выписке» всех лиц из продаваемой квартиры. Если не успели дол отъезда, тогда ваше доверенное лицо, должно будет зарегистрировать вас в другом месте. Если собственник — мужчина, то помимо этого, его нужно будет поставить на военный учет по месту регистрации. Если в квартире зарегистрированы несовершеннолетние дети, то к делу подключаются органы опеки, что затягивает процесс продажи.

3. Недостаток спроса и недоверие покупателей.

— Помимо того, что сейчас предложение превалирует над спросом, скорости сделки препятствует нахождение собственника за границей. К сожалению, в последние годы не редки примеры мошенничества, когда, якобы собственники пытаются продать имущество (не только квартиры), находясь за пределами страны. В обществе такие сделки вызывают подозрения и потенциальным покупателям проще работать с продавцами, которые находятся на месте. Сразу нужно подготовиться, что собственник за границей, пусть и с доверенным лицом, но со спешкой продажи — это очень слабое звено.

4. Можно ли справится без помощи агентства?

— При продаже квартир в сильном положении всегда находится продавец. Ему нужно лишь «передать ключи» и получить деньги. Покупатель же через некоторое время после покупки может столкнуться с неким лицом, которое будет претендовать на его квартиру — в случае если история квартиры и документы на нее, до проведения сделки будут недостаточно досконально проверены. В таких случаях сделка признается недействительной и стороны возвращаются в изначальное положение. Покупателю вернуть деньги весьма сложно. Поэтому в таких случаях ему лучше настоять на проверке права собственности и передачи прав, чтобы в будущем избежать неприятных ситуаций, где он остается и без жилья, и без денег.

Кроме того, ни покупатель, ни доверенное лицо продавца не могут самостоятельно запросить в диспансерах информацию о собственнике, историю квартиры, судебную и банковскую выписку. Такие документы выдаются только юридическим лицам, поэтому подобные сделки в любом случае будут проходить через агентство недвижимости. Если не обратиться продавец, тогда риэлтор будет присутствовать со стороны покупателя.

5. Расчет.

— Перевести деньги напрямую собственнику не получится. Необходимо, чтобы доверенное лицо открыло счет в белорусском банке на имя продавца. Туда покупатель и перечислит оплату. Дальше собственник должен найти варианта перевода средств.

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