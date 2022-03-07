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В Ирландии грузовик протаранил ворота посольства РФ в Дублине

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  • 7.03.2022, 18:27
  • 12,350
В Ирландии грузовик протаранил ворота посольства РФ в Дублине

Водитель грузовика заявил, что российские дипломаты должны покинуть его страну.

В Ирландии грузовик протаранил ворота посольства РФ в Дублине, передает unian.net.

Водитель грузовика, который назвал себя «простым работягой» объяснил свои действия протестом против войны в Украине. «Я хочу, чтобы посол и его коллеги покинули эту страну. Эту свободную страну», — заявил он.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина был задержан полицией.

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