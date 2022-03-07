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Пленный российский военный рассказал о массовом дезертирстве

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  • 7.03.2022, 19:28
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Пленный российский военный рассказал о массовом дезертирстве

Видеофакт.

Дезертирство среди российских военных становится массовым – захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину.

Об этом рассказал пленный российский техник, сообщает в Телеграме СБУ.

“Многие бегут даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы, и это единственное, что держит”, - признался пленник.

Его главной задачей, по информации СБУ, был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории. Он совершил несколько "ходок" из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области и прекрасно видел масштабы дезертирства.

По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна: “Они просто самоустранились. Не дают конкретные задачи, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке”.

Чем больше таких "прозрений" в головах захватчиков - тем ближе конец войны, а закончится она победой Украины.

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