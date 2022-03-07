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Курс российского рубля к доллару за день обвалился на 20%

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  • 7.03.2022, 19:29
  • 9,208
Курс российского рубля к доллару за день обвалился на 20%

Уже 150.

Курс российского рубля 7 марта обвалился по отношению к доллару и евро до рекордных отметок.

Об этом свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex.

К вечеру доллар стоил 150 рублей, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%.

4 марта Банк России понизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, сообщалось, что они будут действовать с 5 марта.

ЦБ приостановил торги на всех рынках Московской биржи до 9 марта.

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