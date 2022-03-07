Украина поддержала создание трибунала для наказания руководства РФ как нацистов 1 7.03.2022, 19:57

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Участие в создании трибунала примет коалиция государств.

Украина поддержала создание международного трибунала для наказания руководства России за преступление агрессии как над нацистами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

"24 февраля Российская Федерация начала новый этап агрессии, полномасштабную агрессивную войну против Украины. В речах перед и во время вторжения президент РФ подробно изложил мотивы своих действий. Он публично отрицал право Украины и украинского народа на существование, что указывает на человеконенавистническую идеологию в основе преступления агрессии России", - отмечает Кулеба.

В связи с этим Украина вместе с партнерами инициировала ряд международно-правовых процессов для привлечения преступников к ответственности. Речь идет о делах в международном суде ООН, международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека и других.

Так, в ходе этих процессов рассматриваются отдельные нарушения и преступления во время агрессии. В то же время все они являются производными главного преступления - вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Учитывая беспрецедентный за более 80 лет характер неспровоцированной агрессии и отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения РФ и ее руководства к ответственности за столь тяжкое преступление против человечества, я поддержал инициативу международного научного сообщества по созданию специального трибунала по рассмотрению дела о преступлении российской агрессии против Украины", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что участие в создании трибунала примет коалиция государств. Украина тем временем проводит сбор всех доказательств, касающихся преступления агрессии против нее, и благодарна своим партнерам за готовность поддержать эту работу.

"Прецедент создания такого инструмента международного правосудия уже был в прошлом столетии. В январе 1942 года в Лондоне представители девяти государств подписали декларацию, которая заложила основы Нюрнбергского трибунала", - отметил глава МИД.

Кулеба благодарен ведущим специалистам по международному праву, которые разработали проект декларации и заявления с призывом к созданию специального трибунала для наказания руководства Российской Федерации за преступление агрессии против Украины.

"Отдельно подчеркиваю, что работа над созданием трибунала не заменяет, а дополняет существующие дела за совершенные в ходе агрессии военные преступления и преступления против человечности, которые сейчас расследуются в международном уголовном суде, а также инициированные Украиной процессы в международном суде ООН и Европейском суде по правам человека", - сказал министр.

Глава МИД выразил убеждение, что совместными усилиями удастся привлечь к ответственности Российскую Федерацию и ее руководство за преступление агрессии.

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