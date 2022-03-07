СБУ показала видео допроса сбитого российского летчика 20 7.03.2022, 20:02

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Оккупант бомбил Харьков.

Российский летчик, который бомбил жилые кварталы Харькова, задержан. Украинские правоохранители сообщили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, убийстве мирных жителей и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области 7 марта обнародовало видео допроса 40-летнего полковника Воздушно-космических сил России Максима Криштопы, заместителя командира одного из российский авиационных полков.

Следствие установило, что пилот Максим Криштопа и штурман Олег Норин с 24 февраля по 6 марта бомбили жилые кварталы Харькова с целью убийства жителей города. Для атак они использовали неуправляемые полутонные бомбы. Над Харьковом их сбили украинские военные, пилота задержали и передали СБУ, штурман — еще скрывается.

По словам пилота, приказ о нанесении авиаударов по Харькову и области отдал генерал Олег Маковецкий, уроженец Чугуева Харьковской области.

Действия экипажа привели к гибели восьми жителей Харькова, полному или частичному разрушению многоквартирных жилых домов, административных зданий, медицинских и образовательных учреждений, общежитий.

При этом задержанный россиянин утверждает, что он должен был бомбить «лесной массив севернее Харькова для уничтожения живой силы противника».

Криштопе инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110) и нарушение законов и обычаев войны, совмещенные с умышленными убийствами (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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